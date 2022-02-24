 "Россия перестанет быть частью мировой экономики": Байден объявил детали санкций Запада

США и более 30 государств-партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.

Об этом заявил президент США Джо Байден после заседания Совета национальной безопасности США, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Также до этого Байден провел переговоры с партнерами по G7. По его словам, согласованы санкции, которые нанесут болезненный удар по России.

"Мы ограничим возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и ​​иенах, быть частью мировой экономики. Мы остановим способность России финансировать и наращивать войско. А ограничим их возможность конкурировать в хайтек-экономике XXI века", – заявил президент США.

Байден подчеркнул, что уже видит результат подготовки санкций – рубль обрушился до исторического минимума, рынок российских акций просел.

Байден также добавил, что США уже наложили санкции на российские банки с активами свыше триллиона долларов, которые вместе составляют около трети банковской системы РФ. "Сегодня мы наложили санкции на еще 4 российских банка, в том числе ВТБ, второй крупнейший банк России с активами $250 млрд", - добавил он.

Также США вводят дополнительные денежные ограничения для РФ. "Во вторник (после признания "независимости" так называемых Л/ДНР) мы закрыли возможность для российского правительства одалживать у американских и европейских инвесторов. Теперь мы введем те же ограничения для крупнейших российских государственных предприятий – компаний с активами свыше $1,4 триллиона", – объяснил Байден.

И наконец, по оценке Байдена, санкции должны убить высокотехнологичные отрасли РФ, включая ракетную программу.

Джо Байден особо подчеркнул, что речь идет о санкциях не со стороны США, а со стороны большого количества стран."27 государств ЕС, Британия, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия и многие другие усилят общий эффект нашего ответа", - заявил он.

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