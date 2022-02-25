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Путин должен понимать, что у НАТО также есть ядерное оружие – французский министр

Пятница, 25 февраля 2022, 00:29

Президент России Владимир Путин, угрожая использованием ядерного оружия, должен понимать, что НАТО также является ядерным альянсом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в эфире телеканала TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министра спросили, воспринимает ли он угрозу Путина странам не вмешиваться в войну с Украиной "последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории" как угрозу применения Россией ядерного оружия.

На этот вопрос Ле Дриан ответил утвердительно. "Да, однако я думаю, что Владимир Путин также должен понять, что у Атлантического альянса также есть ядерное оружие. Это все, что я скажу по этому поводу", - заявил он.

Вместе с тем, Ле Дриан опроверг вероятность военной помощи Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе государства-агрессора Владимиру Путину и потребовал немедленно прекратить наступление на Украину.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда".

Макрон стал первым лидером стран Запада, проведшим телефонный разговор с Путиным после открытого нападения РФ на Украину.

"После разговора с президентом Украины и консультаций с ним президент позвонил Владимиру Путину и потребовал немедленного прекращения российской военной операции, напомнив, что Россия подвергает себя огромным санкциям", - заявил Елисейский дворец.

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Война с РФ Франция Ядерное оружие

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