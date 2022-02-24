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Макрон подзвонив Путіну, вимагав зупинитись негайно

Четвер, 24 лютого 2022, 23:21

Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі держави-агресора Владіміру Путіну і вимагав негайно припинити наступ на Україну. 

Про це повідомили у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".

Макрон став першим лідером країн Заходу, який провів телефонну розмову з Путіним після відкритого нападу РФ на Україну.

"Після розмови з президентом України та консультацій з ним президент зателефонував Владіміру Путіну і зажадав негайного припинення російської військової операції, нагадавши, що Росія наражає себе на величезні санкції", - заявив Єлисейський палац.

У Кремлі заявили, що між Путіном і Макроном відбувся "серйозний та відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України", та що Путін дав "вичерпні роз'яснення причин та обставин ухвалення рішення про проведення спеціальної військової операції".

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження нового пакету санкцій проти Росії та доручили підготуватись Єврокомісії до можливих проблем з енергоносіями.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Путін Макрон

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