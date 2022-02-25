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Британія підтвердила переговори з Україною про нову партію зброї

П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:40

Велика Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі - новими поставками зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написала міністр закордонних справ Британії міністра закордонних справ Ліз Трасс.

"Сьогодні увечері ми поговорили з нашими українськими колегами  Олексієм Резніковим та Дмитром Кулебою. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично, економічно та оборонно перед обличчям огидного вторгнення Росії",- пише вона.

Нагадаємо, напередодні про ці переговори написав глава українського МЗС Дмитро Кулеба. ""Вперше відбулася розмова 2+2 - глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором",- пише він.

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