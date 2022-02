Британія підтвердила переговори з Україною про нову партію зброї

Велика Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі - новими поставками зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написала міністр закордонних справ Британії міністра закордонних справ Ліз Трасс.

"Сьогодні увечері ми поговорили з нашими українськими колегами Олексієм Резніковим та Дмитром Кулебою. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично, економічно та оборонно перед обличчям огидного вторгнення Росії",- пише вона.

Tonight @BWallaceMP and I spoke to our Ukrainian counterparts @oleksiireznikov & @DmytroKuleba.



We continue to support Ukraine politically, economically and defensively in the face of Russia’s abhorrent invasion. #StandwithUkraine pic.twitter.com/np37G4vMGS