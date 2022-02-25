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Британия подтвердила переговоры с Украиной о новой партии оружия

Пятница, 25 февраля 2022, 03:40

Великобритания подтверждает готовность и дальше помогать Украине, в том числе - новыми поставками оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Британии министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Сегодня вечером мы поговорили с нашими украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой. Мы продолжаем поддерживать Украину политически, экономически и оборонно перед лицом отвратительного вторжения России", - пишет она.

Напомним, накануне об этих переговорах написал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. ""Впервые состоялся разговор 2+2 – глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам. Британия верит в Украину и нашу победу над агрессором", - пишет он.

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