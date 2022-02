Британия подтвердила переговоры с Украиной о новой партии оружия

Великобритания подтверждает готовность и дальше помогать Украине, в том числе - новыми поставками оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Британии министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Сегодня вечером мы поговорили с нашими украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой. Мы продолжаем поддерживать Украину политически, экономически и оборонно перед лицом отвратительного вторжения России", - пишет она.

Tonight @BWallaceMP and I spoke to our Ukrainian counterparts @oleksiireznikov & @DmytroKuleba.



We continue to support Ukraine politically, economically and defensively in the face of Russia’s abhorrent invasion. #StandwithUkraine pic.twitter.com/np37G4vMGS