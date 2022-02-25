Тайвань запроваджує санкції проти Росії

Тайвань запровадить економічні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться на сайті міністерства закордонних справ Тайваню.

У прес-релізі, стверджується, що Тайвань "рішуче засуджує" агресію РФ проти України. Як зазначається, Москва представляє серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Щоб змусити Росію припинити військову агресію проти України та якнайшвидше відновити мирний діалог між усіма зацікавленими сторонами, уряд Китайської Республіки (Тайвань) оголошує, що приєднається до міжнародних економічних санкцій проти Росії", – йдеться в повідомленні.

У заяві не уточнюється, якими саме будуть ці санкції.

Проте, Тайвань є світовим лідером з виробництва напівпровідникових чіпів. Заборона експорту високотехнологічної продукції входить у пакет "пекельних санкцій" ЄС.

За оцінками експертів, ця обмеження може стати одним із най болючих для російської економіки.

Детальніше про санкції проти РФ можна подивитися у нашому відео Крок до пекельних санкцій. Чи вб'є російську економіку покарання від США?