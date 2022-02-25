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Тайвань вводит санкции против России

Пятница, 25 февраля 2022, 04:24

Тайвань введет экономические санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Тайваня.

В пресс-релизе утверждается, что Тайвань "решительно осуждает" агрессию РФ против Украины. Как отмечается, Москва представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах.

"Чтобы вынудить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Китайской Республики (Тайвань) объявляет, что присоединится к международным экономическим санкциям против России", – говорится в сообщении.

В заявлении не уточняется, какими будут эти санкции.

Однако Тайвань является мировым лидером по производству полупроводниковых чипов. Запрет экспорта высокотехнологичной продукции входит в пакет "адских санкций" ЕС.

По оценкам экспертов, это ограничение может стать одним из наиболее болезненных для российской экономики.

Подробнее о санкциях против РФ можно посмотреть в нашем видео Шаг к адским санкциям. Убьет ли российскую экономику наказание от США?

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Война с РФ санкции

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