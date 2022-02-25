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"Занавес опускается": в МИД собрали вместе санкционные меры государств мира

Пятница, 25 февраля 2022, 12:05

Министерство иностранных дел считает, что "мир наконец-то начал действовать" по введению санкций против РФ.

Об этом говорится в объяснении санкционного давления, которое распространило Министерство иностранных дел.

"Введенные шаги уже сейчас наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес", - утверждает внешнеполитическое ведомство.

Консолидированный перечень мер, введенных ключевыми партнерами Украины, представлен в инфографике

 

"Это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую мы мобилизуем в эти часы и дни. Эта работа продолжается в интенсивном режиме", – пояснили в МИД.

Впрочем, как известно, на Западе нет единства относительно отдельных элементов санкций.

Глава МИД Британии готовит "санкционный тур", чтобы убедить партнеров.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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Война с РФ санкции МИД

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