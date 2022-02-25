Це поворотний момент в історії Європи – ексканцлерка Меркель підтримала покарання РФ

Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель вважає, що Захід має зробити все можливе, щоб "покласти край цій загарбницькій війні з боку Росії та її президента Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit, таку оцінку Меркель зробила під час інтерв’ю агенції dpa.

"Ця загарбницька війна з боку Росії знаменує собою далекосяжний поворотний момент в історії Європи після закінчення холодної війни… Немає жодного виправдання для цього кричущого порушення міжнародного права, я засуджую його найрішучішим чином", вважає вона.

"Мої думки і моя солідарність з українським народом і урядом на чолі з президентом Зеленським у ці жахливі години і дні", - додає Меркель. Вона зазначає, що повністю підтримує нинішню санкційну політику держав G7, НАТО та ООН.

Нагадаємо, під час канцлерства Меркель Німеччина довгий час була провідником "особливих відносин" із РФ. Зокрема, виступаючи проти надання плану дій щодо членства у НАТО Україні та Грузії.

Навіть після російської анексії Криму та початку війни на Донбасі, Берлін був дуже обережний у питання санкцій, а також відстоював завершення проекту газогону "Північний потік-2".