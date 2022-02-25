Это поворотный момент в истории Европы – эксканцлер Меркель поддержала наказание РФ

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы "положить конец этой захватнической войне со стороны России и ее президента Путина".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit, такую ​​оценку Меркель сделала во время интервью агентству dpa.

"Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом", считает она.

"Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни", - добавляет Меркель. Он отмечает, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.

Напомним, во время канцлерства Меркель Германия долгое время являлась проводником "особых отношений" с РФ. В частности, выступая против предоставления плана действий по членству в НАТО Украине и Грузии.

Даже после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Берлин был очень осторожен в вопросе санкций, а также отстаивал завершение проекта газопровода "Северный поток-2".