Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Это поворотный момент в истории Европы – эксканцлер Меркель поддержала наказание РФ

Пятница, 25 февраля 2022, 12:34

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы "положить конец этой захватнической войне со стороны России и ее президента Путина".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit, такую ​​оценку Меркель сделала во время интервью агентству dpa.

"Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом", считает она.

"Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни", - добавляет Меркель. Он отмечает, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.

Напомним, во время канцлерства Меркель Германия долгое время являлась проводником "особых отношений" с РФ. В частности, выступая против предоставления плана действий по членству в НАТО Украине и Грузии.

Даже после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Берлин был очень осторожен в вопросе санкций, а также отстаивал завершение проекта газопровода "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Меркель

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда