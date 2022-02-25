Греція закрила посольство в Києві

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що робить екстрений крок і закриває своє посольство у Києві.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

МЗС заявило, що дало вказівку негайно закрити всю дипломатичну місію через радикальне погіршення ситуації з безпекою в українській столиці.

Персонал, зокрема посол Греції, залишить країну машиною.

Маючи в Україні велику етнічну грецьку громаду, Афіни, на відміну від інших західних держав, не хотіли закривати жодного зі своїх дипломатичних представництв. Натомість були посилені місії на сході.

Міністерство заявило, що генеральні консульства Греції в Маріуполі, де мешкає 120 000 осіб грецької діаспори, і в Одесі залишаться відкритими.

За словами дипломатів, також розробляються плани евакуації етнічних греків через Румунію та Болгарію.

Детально про наміри Заходу із покарання Росії читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.