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Греция закрыла посольство в Киеве

Пятница, 25 февраля 2022, 18:31

Министерство иностранных дел Греции заявило, что предпринимает экстренный шаг и закрывает свое посольство в Киеве.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

МИД заявил, что дал указание немедленно закрыть всю дипломатическую миссию из-за радикального ухудшения ситуации с безопасностью в украинской столице.

Персонал, в том числе посол Греции, покинет страну на машине.

Имея в Украине большую этническую греческую общину, Афины, в отличие от других западных государств, не хотело закрывать ни одно из своих дипломатических представительств. Вместо этого были усилены миссии на востоке.

Министерство заявило, что генеральные консульства Греции в Мариуполе, где проживает 120 000 человек греческой диаспоры, и в Одессе останутся открытыми.

По словам дипломатов, также разрабатываются планы эвакуации этнических греков через Румынию и Болгарию.

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