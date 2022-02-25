Ейфелеву вежа та Лондонське око підсвітили на знак підтримки України

Найвидатніші споруди-символи європейських країн підсвітили у жовто-блактині кольори.

Як повідомляє "Європейська правда", серед таких споруд – символ Парижу та Франції Ейфелева вежа.

"Сьогодні вночі в Парижі Ейфелеву вежу підсвічують синьо-жовтим кольором. Франція стоїть поруч з Україною. Ми #StandWithUkraine ",- пише на своїй сторінці у Twitter постійний представник Франції в ООН Ніколас де Рівері.

Tonight in Paris, the Eiffel Tower is illuminated in blue and yellow.



La France se tient aux côtés de l’Ukraine. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/4nQhCWLHib — Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) February 25, 2022

В українські кольори підсвічені й туристичні пам’ятки Лондона: Колона Нельсона та Лондонське око. Ці фото на своїй сторінці у facebook розміщує мер британської столиці Садік Хан.

"Лондон сяє сьогодні ввечері на знак солідарності з нашими друзями в Україні.

Ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями тут, у Лондоні та в усьому світі. Ти не самотній. #StandWithUkraine",- пише він.