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Швидкість просування військ РФ "тимчасово сповільнилася" - Міноборони Британії

Субота, 26 лютого 2022, 18:54

Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні.

Відповідна інформація опублікована у Twitter відомства, пише "Європейська правда".

За даними британців, швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася", ймовірно, внаслідок "гострих логістичних труднощів та сильного українського опору".

"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції.

Також наголошується, що у нічних зіткненнях у Києві, швидше за все, брала участь обмежена кількість заздалегідь розміщених російських диверсійних груп.

"Захоплення Києва залишається головною військовою метою Росії", - вважають у Міноборони Британії.

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