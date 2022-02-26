Швидкість просування військ РФ "тимчасово сповільнилася" - Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні.
Відповідна інформація опублікована у Twitter відомства, пише "Європейська правда".
За даними британців, швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася", ймовірно, внаслідок "гострих логістичних труднощів та сильного українського опору".
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022
"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції.
Також наголошується, що у нічних зіткненнях у Києві, швидше за все, брала участь обмежена кількість заздалегідь розміщених російських диверсійних груп.
"Захоплення Києва залишається головною військовою метою Росії", - вважають у Міноборони Британії.