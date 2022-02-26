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Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе

Суббота, 26 февраля 2022, 20:40

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем поднял вопрос о лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком ООН Антонио Гутерришем", - написал Зеленский.

Ранее постпред Украины в ООН поднял вопрос о законности членства России в Совбезе. Также Киев просил организацию изменить порядок работы в связи с войной РФ против Украины и сделать этот вопрос приоритетным.

Подробнее о том, почему украинские дипломаты ооспаривают, что Россия является полноправным членом ООН - в материале Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.

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Зеленский Война с РФ ООН

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