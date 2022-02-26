Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем поднял вопрос о лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком ООН Антонио Гутерришем", - написал Зеленский.

Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком #ООН @antonioguterres. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Ранее постпред Украины в ООН поднял вопрос о законности членства России в Совбезе. Также Киев просил организацию изменить порядок работы в связи с войной РФ против Украины и сделать этот вопрос приоритетным.

Подробнее о том, почему украинские дипломаты ооспаривают, что Россия является полноправным членом ООН - в материале Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.