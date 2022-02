С начала российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канцелярия польского премьер-министра.

"С начала агрессии России против Украины ее границу с Польшей пересекли 187 тысяч человек. Беженцы, которые бегут с пораженной войной Украины, въезжают в Польшу независимо от их национальности", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.

Since the beginning of Russia's aggression against Ukraine, 187 thousand people have crossed the border from Ukraine to Poland. Refugees fleeing war-stricken Ukraine are entering Poland regardless of their nationality. #PolandFirstToHelp pic.twitter.com/Z1ynZjouBd