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С начала российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:53

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канцелярия польского премьер-министра.

"С начала агрессии России против Украины ее границу с Польшей пересекли 187 тысяч человек. Беженцы, которые бегут с пораженной войной Украины, въезжают в Польшу независимо от их национальности", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.

Как сообщалось, более 43 тысяч украинцев прибыли в Румынию через три дня после того, как Россия вторглась в Украину с суши, моря и воздуха.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.

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Война с РФ Польша

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