Канада закрила повітряний простір для російських літаків

Канада закрила свій повітряний простір для операторів російських літаків через вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", – заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

Прямих авіарейсів між Росією та Канадою немає, але кілька російських рейсів на день проходить через повітряний простір Канади в інші країни, сказав речник Альгабри.

Канада ввела суворі санкції проти Росії, проти її президента Путіна та міністра закордонних справ Сергєя Лаврова разом із США. Канада також є частиною західного альянсу, який у суботу виключив російські банки з платіжної системи SWIFT.

Вже переважна більшість європейських країн вже закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Аналогічне рішення прийняла й Велика Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.