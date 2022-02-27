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Канада закрила повітряний простір для російських літаків

Неділя, 27 лютого 2022, 17:25

Канада закрила свій повітряний простір для операторів російських літаків через вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", – заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

Прямих авіарейсів між Росією та Канадою немає, але кілька російських рейсів на день проходить через повітряний простір Канади в інші країни, сказав речник Альгабри.

Канада ввела суворі санкції проти Росії, проти її президента Путіна та міністра закордонних справ Сергєя Лаврова разом із США. Канада також є частиною західного альянсу, який у суботу виключив російські банки з платіжної системи SWIFT.

Вже переважна більшість європейських країн вже закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Аналогічне рішення прийняла й Велика Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією. 

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Війна з РФ Канада Авіарейси

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