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Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Воскресенье, 27 февраля 2022, 17:25

Канада закрыла свое воздушное пространство для операторов российских самолетов из-за вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

Прямых авиарейсов между Россией и Канадой нет, но несколько российских рейсов в день проходят через воздушное пространство Канады в другие страны, сказал спикер Альгабры.

Канада ввела строгие санкции против России, против ее президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова вместе с США. Канада также является частью западного альянса, исключившего в субботу российские банки из платежной системы SWIFT.

Уже подавляющее большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Аналогичное решение приняла и Великобритания.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.

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