НАТО налаштований надавати Україні озброєння та вже надав системи ППО

Північноатлантичний альянс планує і надалі надавати Україні підтримку, включно із озброєнням.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу нагадав, що ще до масштабного вторгнення Росії держави-члени НАТО надавали українським військовим озброєння, необхідне для захисту від російської агресії. За його словами, ця підтримка продовжується і зараз. Столтенберг не навів деталей, але відомо, що у п’ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

"Союзники НАТО продовжують допомагати Україні. І сьогодні на саміті вони поінформували про типи зброї, яку надали, включно з системами протиповітряної оборони. Тобто союзники постачали і продовжують постачати різну зброю Україні", - заявив Столтенберг.

Він, утім, не став надавати деталей і зауважив, що допомога буде залежати від розвитку подій в Україні. "Ми розуміємо, що у цій ситуації складно передбачити, якими будуть можливості надавати допомогу, але ми налаштовані на продовження підтримки", - заявив генсек.

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