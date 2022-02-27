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Генсек НАТО вважає небезпечними ядерні погрози Путіна 

Неділя, 27 лютого 2022, 18:13

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав погрози президента Росії Владіміра Путіна використати системи ядерного захисту небезпечною риторикою.

Про це Столтенберг заявив у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Це небезпечна риторика. Це безвідповідальна поведінка", - сказав генеральний секретар НАТО.

"Якщо ви поєднаєте цю риторику з тим, що вони роблять на місцях в Україні - ведуть війну проти незалежної суверенної держави, проводять повномасштабне вторгнення в Україну - це додає серйозності ситуації", - зазначив Столтенберг.

"От причина, через яку ми підтримуємо Україну, а також причина, через яку ми за останні тижні та місяці значно збільшили присутність НАТО у східній частині Альянсу", — додав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає наказ президента РФ Владіміра Путіна перевести у готовність сили стримування, у тому числі ядерну зброю, як спробу тиску на українську делегацію перед переговорами. 

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала рішення Путіна неприйнятною ескалацією.

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Війна з РФ Альянс Столтенберг

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