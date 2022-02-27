Швеція надасть Україні 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, шоломи, бронежилети

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила про постачання в Україну протитанкової зброї, шоломів та бронежилетів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Серед допомоги - 5 тисяч протитанкових гранатометів Pansarskott 86, 5 тисяч бронежилетів, 5 тисяч шоломів та 135 тисяч сухпайків.

"Моє перше і останнє питання як прем'єр-міністра: що найкраще служить безпеці Швеції та шведського народу. Мій висновок полягає в тому, що нашій безпеці найкраще сприяє той факт, що ми тепер підтримуємо здатність України захищатись від Росії", - заявила Андерссон.

Офіційне рішення про поставку підтримки парламент Швеції, де більшість підтримує відправлення оборонного озброєння в Україну, ухвалить завтра.

Загальна вартість військової підтримки становить 400 мільйонів шведських крон.

Як повідомлялося, 16 союзників НАТО відправили або планують відправити в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні ракет протиповітряної оборони та тисячі запасів стрілецької зброї і боєприпасів.