Швеция предоставит Украине 5 тысяч единиц противотанкового оружия, шлемы, бронежилеты

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о поставках в Украину противотанкового оружия, шлемов и бронежилетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Среди помощи – 5 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott 86, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч сухпайков.

"Мой первый и последний вопрос как премьер-министра: что лучше служит безопасности Швеции и шведского народа. Мой вывод заключается в том, что нашей безопасности лучше всего способствует тот факт, что мы теперь поддерживаем способность Украины защищаться от России", - заявила Андерссон.

Официальное решение о поставке поддержки парламента Швеции, где большинство поддерживает отправление оборонного вооружения в Украину, примет завтра.

Общая стоимость военной поддержки составляет 400 миллионов шведских крон.

Как сообщалось, 16 союзников НАТО отправили или планируют отправить в Украину тысячи единиц противотанкового оружия, сотни ракет противовоздушной обороны и тысячи запасов стрелкового оружия и боеприпасов.