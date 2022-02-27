Косово просить у США постійну військову базу та швидшого членства в НАТО через війну в Україні

Косово звернулося до США з проханням створити в країні постійну військову базу та прискорити її інтеграцію до НАТО після вторгнення Росії до України.

Про це заявив у неділю міністр оборони Косова Арменд Мехай, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

США вже мають 635 солдатів у балканській країні для підтримки миру в рамках миротворчої місії НАТО.

"Прискорення вступу Косово до НАТО і створення постійної бази американських військ є нагальною необхідністю для забезпечення миру, безпеки та стабільності на Західних Балканах", - заявив Мехай.

Косово приєдналося до інших країн у запровадженні санкцій проти Росії. Мехай заявив, що його уряд готовий запропонувати Україні допомогу у проведенні будь-якої воєнної операції, якщо про це попросить Вашингтон.

Незалежність Косова 2008 року визнана більш ніж 110 країнами, переважно західними країнами, але не Сербією або її традиційним союзником Росією. Чотири члени НАТО також відмовляються визнати незалежність Косово.

Косово досі не є членом ООН через заперечення Росії.

Нагадаємо, сербський президент Александар Вучич заявив, що його країна не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою.

Раніше Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.