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Косово просит у США постоянную военную базу и быстрого членства в НАТО из-за войны в Украине

Воскресенье, 27 февраля 2022, 22:11

Косово обратилось к США с просьбой создать в стране постоянную военную базу и ускорить ее интеграцию в НАТО после вторжения России в Украину.

Об этом заявил в воскресенье министр обороны Косово Арменд Мехай, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

У США уже есть 635 солдат в балканской стране для поддержания мира в рамках миротворческой миссии НАТО.

"Ускорение вступления Косово в НАТО и создание постоянной базы американских войск является насущной необходимостью для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах", — заявил Мехай.

Косово присоединилось к другим странам во введении санкций против России. Мехай заявил, что его правительство готово предложить Украине помощь в проведении любой военной операции, если об этом попросит Вашингтон.

Независимость Косово 2008 года признана более чем 110 странами, в основном западными странами, но не Сербией или ее традиционным союзником Россией. Четыре члена НАТО также отказываются признать независимость Косово.

Косово до сих пор не является членом ООН из-за возражений со стороны России.

Напомним, сербский президент Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой.

Ранее Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

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