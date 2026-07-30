У Франції затримали двох людей за підозрою у підпалі

У Франції правоохоронці затримали двох людей за підозрою у підпалі на тлі масштабної пожежі в Жиронді на південному заході країни.

Про це повідомив префект регіону Нова Аквітанія та департаменту Жиронда у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За даними влади, ніч минула відносно спокійно, а пожежу наразі вдається утримувати під контролем. Площа, охоплена вогнем, не збільшилася і становить 42 тисячі гектарів.

У зв’язку з масштабними пожежами місцева влада затримала двох людей за підозрою у підпалі.

Пожежники продовжують роботи з локалізації займання, зокрема гасять краї пожежі та окремі активні осередки. Найбільшу увагу приділяють шести ділянкам, серед яких район дюн Гран-Крохо – Ле-Порж та територія на південь від озера Лакано.

За прогнозами синоптиків, погодні умови цього дня загалом сприятимуть боротьбі з вогнем. Вранці вздовж узбережжя можливі короткочасні дощі, у північно-західній частині департаменту не виключають грози.

Помаранчевий рівень небезпеки через спеку був скасований о 6:00 ранку 30 липня.

Попри стабілізацію ситуації, обмеження дорожнього руху залишаються чинними, а всі екстрені служби продовжують працювати в режимі повної мобілізації.

Напередодні писали, що лісові пожежі, що вирують в департаменті Жиронда, змусили владу посилювати заходи безпеки на стратегічно важливих оборонних та аерокосмічних об’єктах навколо Бордо.

Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.