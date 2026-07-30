ЗМІ: РФ може імпортувати оборонні товари європейського походження через Індію

Російські компанії у сфері оборони та безпеки можуть використовувати ланцюги постачань в Індії для імпорту тисяч товарів, пов’язаних із безпекою, які спочатку були виготовлені в Європі.

Про це свідчать нові дані компанії Strider Technologies щодо масштабів цієї торгівлі, надані Politico, пише "Європейська правда".

Дослідники компанії попереджають, що нещодавні торговельні угоди Нью-Делі з Великою Британією та ЄС створюють ризик подальшого потрапляння експорту чутливих товарів та товарів подвійного призначення до пов’язаних з Росією промислових ланцюгів постачань на субконтиненті.

Як зазначається, дослідники компанії Strider Technologies відстежили 50 тисяч одиниць контрольованих або чутливих товарів із третіх країн, які були направлені до Росії через Індію після початку російського повномасштабного вторгнення.

Компанія проаналізувала митні дані, використовуючи глобально стандартизовані коди товарів, щоб ідентифікувати продукцію європейського виробництва, яка згодом була експортована з Індії до Росії, вперше розкривши масштаби цієї торгівлі.

Серед товарів були електроніка, машини, прецизійні прилади, транспортне обладнання, метали та сучасні електричні компоненти.

Дані дослідників, як зазначається, свідчать про різке зростання експорту з Індії до Росії чутливих товарів або товарів подвійного призначення, що походять із Великої Британії (+180 відсотків), Швейцарії (+131 відсоток), Швеції (+455 відсотків) та Франції (+98 відсотків), у період між початком вторгнення та початком 2025 року порівняно з трьома роками, що передували нападу Москви.

Також дані свідчать, що обсяги експорту товарів німецького походження залишаються значними, хоча обсяги торгівлі скорочуються.

Нещодавно писали, що Міністерство оборони Литви розпочне перевірку обставин співпраці між магазином безмитної торгівлі на військовій базі "Рукла" та німецькою компанією Gebr. Heinemann, яку раніше критикували через діяльність у Росії та Білорусі.

Також ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз планує ввести санкції проти понад 1 600 компаній, які, на його думку, сприяють війні Росії проти України – це найбільша кількість підприємств, включених до чорного списку в рамках одного пакета заходів.