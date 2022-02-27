ЕС планирует предоставить Украине боевые самолеты – Боррель

Страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских захватчиков.

Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД стран-членов, пишет "Европейская правда".

"Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны", - сказал Боррель.

По его словам, Украина просила истребители, и у некоторых стран-членов есть их. "Министр Кулеба просил нас об истребителях, которые могла бы использовать украинская армия, некоторые страны имеют такие самолеты", - сказал Боррель.

Говоря о путях доставки оружия, он отметил, что у Украины есть границы с несколькими членами ЕС, и западные границы до сих пор открыты.

Боррель также сообщил, что в ЕС согласились на предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Как известно, в последние дни большинство стран-членов ЕС предложили Украине ту или иную помощь летальным оружием или военным оборудованием для сопротивления агрессии. В частности, кардинально изменила свою позицию Германия, до сих пор выступавшая против и блокировавшая также поставки оружия собственного производства другими странами.

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