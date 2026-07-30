В армії Польщі розповіли, як невідомий об’єкт порушив повітряний простір і зник з радарів

Оперативне командування Збройних сил Польщі розповіло, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Про це йдеться у повідомленні командування у четвер вранці, пише "Європейська правда".

У командуванні наголосили, що уночі польські системи розвідки і системи союзників зафіксували інтенсивну бойову активність авіації дальнього радіуса дії Російської Федерації.

Радіолокаційні засоби системи протиповітряної оборони країни фіксували активність щонайменше кількох десятків ракет, що рухалися над заходом України. З огляду на напрямок польоту, вони могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору, зазначено у повідомленні.

Найближче до кордону Польщі опинився один з об’єктів, який о 3:29 за місцевим часом (4:29 за київським часом) наблизився на відстань близько 5 км, після чого змінив напрямок польоту й попрямував на схід.

"О 3:40 (4:40 за київським часом) у польському повітряному просторі було виявлено неідентифікований об’єкт, що рухався у західному напрямку. З метою його розпізнавання та перехоплення до району було направлено черговий винищувач F-16. О 3:46 (4:46 за київським часом), до того, як вдалося провести однозначну ідентифікацію, об’єкт зник з екранів радіолокаційних систем", – йдеться у повідомленні.

Щоб остаточно підтвердити дані технічних радіолокаційних систем, у район останнього фіксування об’єкта направили вертоліт Мі-24.

Екіпаж вертольота визначив ймовірне місце падіння об’єкта на незабудованій території поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві.

На місце події було направлено наземну пошуково-рятувальну групу та відповідні служби.

У ніч проти 30 липня російські війська здійснили масований повітряний удар по Україні. У відповідь на цю загрозу Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло необхідні сили та засоби, зокрема польські та союзні винищувачі. У Люблінському воєводстві лунали сигнали повітряної тривоги.

На тлі повітряної атаки Росії на Україну місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі.

Згодом польська поліція підтвердила, що поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари виявили вирву та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта.