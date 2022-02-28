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Великобритания вводит санкции против центробанка РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 09:33

Минфин Британии в понедельник объявил о санкциях против российского центробанка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении британского Минфина.

"Канцлер казначейства по координации с главой Банка Англии объявляет сегодня о намерении правительства Великобритании принять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацеленные на Центральный банк Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Эти шаги предпринимаются совместно с США и Европейским Союзом, чтобы предотвратить размещение центробанком своих валютных резервов таким образом, что это подорвет влияние санкций, введенных странами Запада, и нарушить его способность совершать валютные операции для поддержки российского рубля.

Правительство Британии немедленно примет все необходимые меры для введения в действие ограничений, запрещающих каким-либо физическим или юридическим лицам Великобритании осуществлять финансовые операции с участием центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и министерства финансов Российской Федерации.

Напомним, в ночь на воскресенье лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Также предусматриваются санкции, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние наших санкций.

Подробнее о новых санкциях читайте в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

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