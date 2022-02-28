Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро

Украинский моряк на Майорке попытался подтопить яхту стоимостью 7 млн ​​евро, принадлежащую российскому магнату, гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.

Об этом сообщают испанские СМИ, в частности La Vanguardia.

Гражданская гвардия задержала украинца в субботу утром после того, как он открыл несколько клапанов на яхте, что привело к ее частичному подтоплению.

В своем заявлении перед судом украинец, работавший на яхте около 10 лет, отметил, что решил попытаться потопить судно, увидев по телевизору кадры нападения России на Украину, в частности, когда российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве.

Издание Diario de Mallorca отмечает, что речь идет о 55-летнем украинце Тарасе Остапчуке.

Увидев эти кадры, он попросил других моряков, большинство которых были украинцами, покинуть судно и начал открывать клапан, чтобы затопить яхту. Они начали кричать, что он сошел с ума, на что он напомнил им, что они тоже украинцы, и что на их родину напали. Он также сказал, что примет на себя полную ответственность.

Яхта "Леди Анастасия"

Гражданин Украины заверил судью, что был вынужден это сделать, потому что оружие возглавляемой Михеевым корпорации используется для нападения на Украину и украинский народ.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна – преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В воскресенье арестованный предстал перед судом, однако судья освободил его.

"Леди Анастасия" – роскошная яхта длиной 48 метров, построенная в 2001 году.

В порту Пальмы на Майорке пришвартована еще одна большая яхта "Танго", 77 метров в длину, другого российского магната Виктора Вексельберга, которого считают другом Владимира Путина.