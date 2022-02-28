ЄС допоможе Україні з геопросторовою розвідкою 

Європейський Союз мобілізує свої ресурси, щоб допомогти Україні отримувати та аналізувати геопросторові дані.

Про це оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

"Україна також просила підтримки щодо даних геопросторової розвідки. Ми мобілізуємо наш супутниковий центр, розташований у Мадриді, для роботи над цим", - сказав Боррель.

Напередодні Боррель повідомив, що в ЄС узгодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для ведення війни проти російських загарбників.