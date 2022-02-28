Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС допоможе Україні з геопросторовою розвідкою 

Понеділок, 28 лютого 2022, 16:56

Європейський Союз мобілізує свої ресурси, щоб допомогти Україні отримувати та аналізувати геопросторові дані. 

Про це оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

"Україна також просила підтримки щодо даних геопросторової розвідки. Ми мобілізуємо наш супутниковий центр, розташований у Мадриді, для роботи над цим", - сказав Боррель.

Напередодні Боррель повідомив, що в ЄС узгодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для ведення війни проти російських загарбників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Боррель

Статті

Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад

Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно триваючих збройних конфліктів у світі – напевно, не було ще ніколи.
2 березня 2022

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда