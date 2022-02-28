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ЕС поможет Украине с геопространственной разведкой

Понедельник, 28 февраля 2022, 16:56

Европейский Союз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные.

Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров обороны Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

"Украина также просила поддержки по данным геопространственной разведки. Мы мобилизуем наш спутниковый центр, расположенный в Мадриде, для работы над этим", - сказал Боррель.

НаканунеБоррель сообщил, что в ЕС согласовали предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Страны Европейского Союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских захватчиков.

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Война с РФ Боррель

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