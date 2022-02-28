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Глава МЗС Німеччини не хоче прискорювати вступ України в ЄС

Понеділок, 28 лютого 2022, 17:28

Міністр закордонних справ Анналена Бербок висловила застереження щодо швидкого вступу України до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє  Spiegel.

Усі знають, що "вступ до ЄС – це не те, що можна завершити за кілька місяців", сказала  Бербок у понеділок після зустрічі зі своїм словенським колегою Анже Логаром у Берліні. За її словами, такий проєкт тягне за собою інтенсивний і далекосяжний процес трансформації.

При цьому Бербок наголосила: "Україна є частиною європейського дому". Європейський Союз завжди був домом, двері якого відкриті.

Логар сказав, що європейська перспектива для України може дати громадянам країни додатковий привід захищати європейську систему цінностей. В Україні цю систему захищають кров’ю українців.

Бербок також подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни. Вона подякувала країнам Східної Європи за вже надану допомогу. Німеччина також готова допомогти.

"Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо", – сказала Бербок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.

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