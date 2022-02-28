Глава МИД Германии не хочет ускорять вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Анналена Бербок выразила оговорку относительно быстрого вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Все знают, что "вступление в ЕС – это не то, что можно завершить через несколько месяцев", сказала ¦Бербок в понедельник после встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром в Берлине. По ее словам, такой проект влечет за собой интенсивный и дальновидный процесс трансформации.

При этом Бербок подчеркнула, что "Украина является частью европейского дома". Европейский Союз всегда был домом, двери которого открыты.

Логар сказал, что европейская перспектива для Украины может дать гражданам страны дополнительный повод защищать европейскую систему ценностей. В Украине эта система защищается кровью украинцев.

Бербок также поблагодарила соседние с Украиной страны за то, что они приняли сотни тысяч людей, которые бегут от войны. Она поблагодарила страны Восточной Европы за уже оказанную помощь. Германия тоже готова помочь.

"Как европейцы, как сообщество ценностей, мы вместе стоим на стороне украинцев и всех примем", - сказала Бербок.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.