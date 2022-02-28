Відповідь Путіну – повномасштабна ізоляція РФ. Пояснює головний дипломат ЄС

Росія, велика ядерна держава, напала та вторглася у мирну та демократичну сусідню країну, яка не становила для неї загрози та не провокувала її.

А зараз Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України.

Такому застосуванню сили та примусу не місце у XXI столітті, йдеться у колонці високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну.

Глава дипломатії Євросоюзу наголошує, що те, що робить президент Путін, є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й порушенням основних засад людського співіснування.

Путін призвів до гуманітарної катастрофи.

За словами Борреля, він вже готує пакет надзвичайних заходів для підтримки українських збройних сил у їхній боротьбі.

Міжнародна спільнота теж дає відповідь Путіну – повномасштабну ізоляцію Росії.

Мета цих дій – притягнути президента Путіна до відповідальності за цю агресію. Для цього ми, пише високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, запроваджуємо санкції проти тих, хто фінансує війну, завдаємо шкоди російській банківській системі та обмежуємо її доступ до міжнародних резервів.

Кремлівські пропагандисти називають вторгнення "спецоперацією". Але цей цинічний евфемізм, наголошує Боррель, не може приховати того факту, що ми є свідками повномасштабного вторгнення в Україну з метою придушення її свободи, законного уряду та демократичних структур.

Називати український уряд "неонацистським" та "русофобським" – це нонсенс.

Автор нагадує, що усі прояви нацизму в Україні заборонені. У сучасній Україні вкрай праві кандидати – це маргінальне явище на виборах. Вони мають мінімальну підтримку, вони не набирають достатньо голосів для проходження до парламенту.

Український уряд не відрізав Донбас та не заборонив використання російської мови та культури. Донецьк і Луганськ – не республіки, це українські регіони, контрольовані Росією та озброєними сепаратистськими угрупованнями.

Ми, пише Жозеп Боррель, знаємо це – і багато росіян знають це.

Глава дипломатії ЄС впевнений, після початку цієї війни проти України світ уже ніколи не буде таким, як раніше.

"Настав час для суспільств та союзів об'єднатися, щоб побудувати наше майбутнє на довірі, справедливості та свободі", - пише високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Докладніше - у колонці Жозепа Борреля Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну.