Ответ Путину – полномасштабная изоляция РФ. Объяснение главного дипломата ЕС

Россия, крупное ядерное государство, напала и вторглась в мирную и демократическую соседнюю страну, которая не представляла ей угрозы и не провоцировала ее.

А сейчас Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины.

Такому применению силы и принуждению не место в XXI веке, говорится в колонке высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Правда – не в силе. Почему Россия проигрывает эту несправедливую войну?

Глава дипломатии Евросоюза отмечает, что то, что делает президент Путин, является не только грубым нарушением международного права, но и нарушением основных принципов человеческого сосуществования.

Путин привел к гуманитарной катастрофе.

По словам Борреля, он уже готовит пакет чрезвычайных мер по поддержке украинских вооруженных сил в их борьбе.

Международное сообщество тоже дает ответ Путину – полномасштабную изоляцию России.

Цель этих действий – привлечь президента Путина к ответственности за данную агрессию. Для этого мы, пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вводим санкции против тех, кто финансирует войну, причиняем вред российской банковской системе и ограничиваем ее доступ к международным резервам.

Кремлевские пропагандисты называют вторжение "спецоперацией". Но этот циничный эвфемизм, отмечает Боррель, не может скрыть того факта, что мы являемся свидетелями полномасштабного вторжения в Украину с целью подавления ее свободы, законного правительства и демократических структур.

Называть украинское правительство "неонацистским" и "русофобским" – это нонсенс.

Автор напоминает, что все проявления нацизма в Украине запрещены. В современной Украине крайне правые кандидаты – это маргинальное явление на выборах. У них минимальная поддержка, они не набирают достаточно голосов для прохождения в парламент.

Украинское правительство не отрезало Донбасс и не запретило использование русского языка и культуры. Донецк и Луганск – не республики, это украинские регионы, контролируемые Россией и вооруженными сепаратистскими группировками.

Мы, пишет Жозеп Боррель, знаем это – и многие россияне знают это.

Глава дипломатии ЕС уверен, что после начала этой войны против Украины мир уже никогда не будет таким, как раньше.

"Настало время для обществ и союзов объединиться, чтобы построить наше будущее на доверии, справедливости и свободе", - пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Подробнее - в колонке Жозепа Борреля Правда - не в силе. Почему Россия проигрывает эту несправедливую войну?