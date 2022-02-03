Глава МОЗ Франції допустив відмову від ковід-перепусток раніше, ніж заплановано

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран припустив, що відмовитися від використання ковід-сертифікатів як перепусток можна буде значно раніше, ніж передбачений законодавством час їхнього використання до кінця липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Одного дня це стане минулим, і, з огляду на теперішню динаміку епідемії, це може статися суттєво раніше, ніж липень", - зазначив міністр.

Він сказав, що важливим критерієм є завантаженість реанімацій та здатність медичної системи безпроблемно надавати послуги планового лікування й обслуговувати людей з інакшими хворобами, ніж коронавірус. Веран зазначив, що за цієї умови, та якщо не з’явиться нових небезпечних штамів, можна буде підняти питання про скасування ковід-перепусток.

Щодо триваючої хвилі епідемії міністр зазначив, що "найгірше вже позаду" і країна пройшла пік заражень, а зараз наблизився пік госпіталізацій.

Нагадаємо, у Франції, як і у всій Європі, спричинена штамом "Омікрон" хвиля заражень стала рекордною. Найвищий показник в країні з населенням 67,3 млн перевищив пів мільйона нових випадків за добу. Кількість летальних випадків при цьому помітно не зросла.

За минулу добу у Франції зареєстрували близько 315 тисяч нових хворих. У лікарнях перебувають понад 32700 пацієнтів з коронавірусом, з них 3700 - у палатах інтенсивної терапії. Померли 277 хворих.

Нагадаємо, напередодні від використання ковід-перепусток відмовилася Литва.