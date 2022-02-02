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Литва на тлі нового рекорду заражень призупиняє ковід-сертифікати як перепустки

Середа, 2 лютого 2022, 15:50

Уряд Литви вирішив призупинити використання в країні ковід-сертифікатів як перепусток у зв’язку зі зміною епідеміологічної ситуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Рішення набуде чинності з суботи 5 лютого. 

Міністр охорони здоров’я Арунас Дулкіс зазначив, що ковід-сертифікат, названий у Литві "паспортом можливостей", допоміг підтримувати нормальне соціально-економічне життя та стримувати розповсюдження вірусу. Також, на його думку, ковід-сертифікат став додатковим стимулом для вакцинації від коронавірусу.

"З огляду на тенденції, які ми спостерігаємо у світі та у Європі, у тому числі - як "Омікрон" поводиться у Литві, ми пропонуємо призупинити застосування "паспорта можливостей" в країні. Залежно від розвитку ситуації його, за необхідності, можна знову почати використовувати", - зазначив Арунас Дулкіс.

У пропозиції МОЗ щодо призупинення використання сертифікатів зауважили, серед іншого, що з поширенням варіанту "Омікрон" ефективність сертифіката-перепустки для стримування епідемії зменшилася, тому що ризик зараження підвищився і для вакцинованих людей, і людей, які вже хворіли на Covid-19. 

Міністр додав, що відмовлятися від усіх карантинних обмежень поки рано, тому що ситуація залишається несприятливою. Зокрема, і далі зберігаються обмеження на кількість відвідувачів у магазинах та вимоги щодо масок і дистанції.

У середу Литва зареєструвала черговий рекорд заражень - в країні з населенням близько 2,8 млн за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих.  

Померли за добу 14 пацієнтів з коронавірусом, з них 12 не мали щеплення або не завершили курс вакцинації.

У лікарнях перебувають 1377 пацієнтів з COVID-19, з них 82 - у реанімаціях. 

Нагадаємо, днями про повне або майже повне скасування обмежень оголосили Данія та Норвегія, послаблювати вимоги почала також Франція.

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Литва Коронавірус

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