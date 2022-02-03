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Глава Минздрава Франции допустил отказ от ковид-пропусков раньше запланированного

Четверг, 3 февраля 2022, 09:28

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предположил, что отказаться от использования ковид-сертификатов в качестве пропусков можно будет значительно раньше предусмотренного законодательством времени их использования до конца июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

"Однажды это станет прошлым, и, учитывая нынешнюю динамику эпидемии, это может произойти существенно раньше июля", - отметил министр.

Он сказал, что важным критерием является загруженность реанимаций и способность медицинской системы беспроблемно оказывать услуги планового лечения и обслуживать людей с другими болезнями, чем коронавирус. Веран отметил, что при этом условии, и если не появятся новые опасные штаммы, можно будет поднять вопрос об отмене ковид-пропусков.

По поводу продолжающейся волны эпидемии министр отметил, что "худшее уже позади" и страна прошла пик заражений, а сейчас приблизился пик госпитализаций.

Напомним, во Франции, как и во всей Европе, вызванная штаммом "Омикрон" волна заражений стала рекордной. Самый высокий показатель в стране с населением 67,3 млн превысил полмиллиона новых случаев в сутки. Количество летальных исходов при этом заметно не возросло.

За минувшие сутки во Франции зарегистрировано около 315 тысяч новых больных. В больницах находятся более 32700 пациентов с коронавирусом, из них 3700 – в палатах интенсивной терапии. Умерло 277 больных.

Напомним, накануне от использования ковид-пропусков отказалась Литва.

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