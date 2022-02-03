Інвестування в акції: наскільки вигідне та небезпечне?

Дедалі більше людей, які мають грошові заощадження, воліють вкладати їх в українські чи іноземні компанії. Для цього використовується фондовий ринок ― на ньому здійснюються купівля та продаж цінних паперів (ЦП). Інтерес до такого варіанту інвестування виник на тлі падіння депозитної прибутковості, а також інфляції, що зростає.

Купівля акцій може принести прибутковість лише на рівні 12 % річних і більше.

Звичайно, вибору ЦП, що сподобалися, і їх придбання недостатньо. Інвестування — це комплексний процес, і його складність залежить від цілей. Розглянемо, як без спеціальних знань почати торгувати на фондовому ринку.

Чому саме акції?

Це не найбезпечніший метод з доступних на фондовому ринку. Так, покупка ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) не несе ризиків. Однак такий варіант не може принести прибутковість більше, ніж заявлено під час угоди.

Водночас покупка акцій надає великі можливості. Інвестор може гнучко сформувати диверсифікований портфель, а також на основі прогнозування планувати прибутковість і ставити певні цілі.

Слід зважити, що без досвіду та розуміння базових принципів функціонування фондового ринку не варто використовувати високоризикові інструменти. З цієї причини інвестори воліють обирати відносно безпечну стратегію, наприклад, купівлю акцій "блакитних фішок". Це найстабільніші та найнадійніші компанії. На їх основі нерідко формується портфель для отримання пасивного доходу з мінімальним залученням до процесу. Це, як правило, довгострокове (від 3 років) інвестування. Для цього вибирають акції таких компаній, як:

• Coca-Cola Company;

• Microsoft;

• Apple;

• Alphabet та ін.

Пізніше, зрозумівши, як влаштований фондовий ринок, інвестор зможе підібрати стратегії підвищення прибутковості. Грамотний підхід з обов'язковим менеджментом ризиків дозволить вийти на рівень прибутковості від 12 %, 15 %, 20 % річних та вище.

Як розпочати інвестувати в акції?

Зробити це досить легко. Але вам знадобиться посередник. Фізичні особи не можуть торгувати на фондовому ринку — допускаються лише сертифіковані учасники. Це брокери. Щоб почати інвестувати в цінні папери українських та іноземних емітентів, ви можете звернутися, наприклад, у "Фрідом Фінанс Україна" https://ffin.ua/ua.

Ця інвестиційна компанія провадить діяльність в Україні з 1999 року. Усі фінансові послуги ліцензовані, і в цьому можна переконатися на офіційному сайті регулятора.

Щоб почати торгувати на фондовому ринку, необхідно:

• бути повнолітнім;

• зареєструватися на сайті та верифікувати дані (можна відвідати офіс);

• поповнити рахунок;

• здійснити операцію купівлі-продажу.

Крім того, з "Фрідом Фінанс Україна" можна навчитися торгівлі на фондовому ринку, для цього розроблені навчальні курси, регулярно проводяться корисні вебінари.