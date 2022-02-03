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ВОЗ увидела шанс завершения пандемии коронавируса в Европе

Четверг, 3 февраля 2022, 13:54

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил в четверг, что континент сейчас входит в "вероятную развязку" пандемии коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге для СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Клюге отметил, что страны Европы получили исключительную возможность взять под контроль передачу COVID-19 благодаря трем факторам. Это высокий уровень иммунизации благодаря вакцинации и естественному заражению, склонность вируса к меньшему распространению в более теплую погоду и меньшая степень тяжести болезни варианта "Омикрон".

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"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как прекращение огня, которое может принести нам крепкий мир", – сказал он.

По словам Клюге, поскольку зима в большей части Европы стихнет в ближайшие недели и передача вируса естественно снизится, грядущая весна "оставляет нам возможность для длительного периода покоя и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого возобновления передачи".

Клюге подчеркнул, даже если появится другой вариант коронавируса, органы здравоохранения в Европе должны быть в состоянии держать его под контролем при условии продления мер иммунизации вместе с другими мерами здравоохранениями.

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Клюге также отметил необходимость "резкого и бескомпромиссного увеличения обмена вакцинами через границы". Он отметил, что вакцины должны быть у всех в Европе и за ее пределами.

Ученые неоднократно предупреждали, если большинство населения мира не будет вакцинировано, то коронавирус продолжит распространяться и может мутировать в более смертоносные и заразные формы.

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Коронавирус Карантин Вакцины

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