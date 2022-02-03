Сейм Латвії підтримав заборону демонстрації військової техніки СРСР за межами музеїв

У четвер, 3 лютого, Сейм Латвії у першому читанні підтримав зміни до законодавства, які дозволять демонтувати військову техніку СРСР на постаментах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Зазначений законопроєкт розроблено членами Національної асоціації "Всі за Латвію!" – "За Вітчизну і волю" / LNNK (NA)

Зміни до закону пропонують передбачити, що за демонстрацію зброї та військової техніки тоталітарних режимів у громадських місцях, крім музеїв, на фізичну особу може накладатися попередження або штраф у розмірі до 350 євро та до 2900 євро у випадку юридичної особи.

Автори законопроєкту пояснили, що зміни покликані запобігти можливості публічного вшанування збройних сил нацистської Німеччини та комуністичного Радянського союзу шляхом виставлення їхньої зброї та військової техніки на почесних місцях.

"Під час окупації СРСР на постаментах у громадських місцях Латвії встановлювали різноманітну військову техніку – літаки, гармати, танки – як часів Другої світової війни, так і післявоєнного періоду. Зброя та військова сила використовувалися для позначення окупованих територій СРСР та чіткої вказівки місцевому населенню на владу, під якою вони перебувають. Часто військову техніку розміщували на почесних місцях на базах окупаційної армії", – пояснили автори ініціативи.

Наприкінці окупації СРСР більшість, але не всі, військові пам’ятники СРСР були демонтовані. Таким чином, метою законопроєкту є демонтаж решти символів влади СРСР – зброї та військової техніки, які знаходяться в публічному середовищі Латвії за межами музеїв.

Депутат Александр Кірштейнс повідомив, що зараз у Латвії понад 300 таких пам’ятників. Депутат закликав "очистити Латвію від цього гною".

Депутат Яніс Іесальніекс розвіяв побоювання, висловлені його колегою Валерією Агешиною, що законопроєкт може стосуватися могил радянських воїнів. Він пояснив, що зміни в законі не торкнуться місць поховання, але можуть вплинути на радянську військову техніку, розташовану поблизу таких кладовищ.

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