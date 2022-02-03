Сейм Латвии поддержал запрет на демонстрацию военной техники СССР за пределами музеев

В четверг, 3 февраля, Сейм Латвии в первом чтении поддержал изменения в законодательство, позволяющие демонтировать военную технику СССР на постаментах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Указанный законопроект разработан членами Национальной ассоциации "Все за Латвию!" – "За Отечество и свободу" / LNNK (NA)

Изменения закона предусматривают, что за демонстрацию оружия и военной техники тоталитарных режимов в общественных местах, кроме музеев, на физическое лицо может налагаться предупреждение или штраф в размере до 350 евро и до 2900 евро в случае юридического лица.

Авторы законопроекта объяснили, что изменения призваны предотвратить возможность публичного чествования вооруженных сил нацистской Германии и коммунистического Советского союза путем выставления их оружия и военной техники на почетных местах.

"Во время оккупации СССР на постаментах в общественных местах Латвии устанавливали разнообразную военную технику – самолеты, пушки, танки – как времен Второй мировой войны, так и послевоенного периода. Оружие и военная сила использовались для обозначения оккупированных территорий СССР и четкого указания местному населению, под которой они находятся. Часто военную технику размещали на почетных местах на базах оккупационной армии", – объяснили авторы инициативы.

В конце оккупации СССР большинство, но не все военные памятники СССР были демонтированы. Таким образом, целью законопроекта является демонтаж других символов власти СССР – оружия и военной техники, которые находятся в публичной среде Латвии за пределами музеев.

Депутат Александр Кирштейнс сообщил, что в настоящее время в Латвии более 300 таких памятников. Депутат призвал "очистить Латвию от этого навоза".

Депутат Янис Иесальекс развеял опасения, высказанные его коллегой Валерией Агешиной, что законопроект может касаться могил советских воинов. Он пояснил, что изменения в законе не затронут места захоронения, но могут повлиять на советскую военную технику, расположенную вблизи таких кладбищ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.