Учасники коронапротесту в Таллінні закидали поліцію сніжками

У центрі Таллінна відбулася демонстрація проти коронавірусних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Postimees.

Багато водіїв, які приїхали на Тоомпеа протестувати проти коронавірусних обмежень, у деяких місцях блокували бульвар Каарлі в Таллінні, через що поліції довелося регулювати рух.

На місце проведення акції всі протестувальники на автомобілях так і не потрапили, оскільки на машині туди пускали лише місцевих жителів, членів парламенту та оперативників, а протестувальників лише пішки.

Один із автомобілістів спробував порушити правила наприкінці заходу. Проте поліцейські не пропустили машину, що розлютило водія. Він відмовився підкоритися, і ситуацію довелося вирішувати оперативникам, які одягли на порушника наручники та спробували його забрати.

Це обурило інших учасників акції протесту і вони не давали автомобілю загону швидкого реагування покинути місце подій та закидали транспортний засіб та поліцейських сніжками.

Коли поліцейські разом із провокатором все ж таки поїхали, протестувальники рушили до намету для щеплень на площі Свободи.

За прикладом канадців учасники акції назвали свої автокаравани "Конвоями свободи 2022" та виступали за свободу прийняття рішень про вакцинацію та проти носіння масок.