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Участники коронапротеста в Таллинне забросали полицию снежками

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Четверг, 3 февраля 2022, 16:51

В центре Таллинна состоялась демонстрация против коронавирусных ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Postimees.

Многие водители, приехавшие на Тоомпеа протестовать против коронавирусных ограничений, в некоторых местах блокировали бульвар Каарли в Таллинне, из-за чего полиции пришлось регулировать движение.

 

На место проведения акции все протестующие на автомобилях так и не попали, поскольку на машине туда пускали только местных жителей, членов парламента и оперативников, а протестующих - только пешком.

Один из автомобилистов попытался нарушить правила в конце мероприятия. Однако полицейские не пропустили машину. Он отказался подчиниться, и ситуацию пришлось решать оперативникам, надевшим нарушителя наручники и попытавшимся его забрать.

Это возмутило других участников акции протеста, они не давали автомобилю отряда быстрого реагирования покинуть место событий и забросали транспортное средство и полицейские снежки.

Когда полицейские вместе с провокатором все же уехали, протестующие направились к палатке для прививок на площади Свободы.

По примеру канадцев участники акции назвали свои автокараваны "Конвоями свободы 2022" и выступали за свободу принятия решений о вакцинации и ношении масок.

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