Ексглава МЗС Польщі: якщо вторгнення РФ станеться, не чекайте західних військових

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський стверджує, що у разі військової інтервенції РФ в Україну Київ може розраховувати на допомогу західних держав, але не на їхніх військових.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Перш за все, оскільки Україна не є офіційним членом НАТО, не чекайте західних військових. Однак допомога все одно буде, бо Україна – це дружня демократія", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що право на самозахист гарантоване і Хартією ООН, і принципами ОБСЄ, а також нагадав про Будапештський меморандум.

"Це означає, що Захід має не лише право, а й моральний обов’язок допомогти вам захиститися. І те, що ви вже зараз отримуєте від Заходу – це не "нічого". Протитанкова зброя – це реальна допомога! Наша делегація євродепутатів зустрічалася у Києві з вашим міністром оборони, і він нас запевнив, що у вас вже є протитанкова зброя у кількості, достатній, щоб вразити кожен російський танк", - сказав євродепутат.

"І якщо російське вторгнення розпочнеться, то повірте, достатньо буде знищити 300 російських танків – і вторгнення завершиться, вони повернуть назад" - вважає Сікорський.

Як повідомлялося, у четвер до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів.