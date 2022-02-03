Экс-глава МИД Польши: если вторжение РФ произойдет, не ждите западных военных

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский утверждает, что в случае военной интервенции РФ в Украине Киев может рассчитывать на помощь западных государств, но не на их военных.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Прежде всего, поскольку Украина не является официальным членом НАТО, не ждите западных военных. Однако помощь все равно будет, потому что Украина – это дружественная демократия", - сказал Сикорский.

Он отметил, что право на самозащиту гарантировано и Хартией ООН, и принципами ОБСЕ, а также напомнил о Будапештском меморандуме.

"Это значит, что Запад имеет не только право, но и моральную обязанность помочь вам защититься. И то, что вы уже сейчас получаете от Запада – это не "ничего". Противотанковое оружие – это реальная помощь! Наша делегация евродепутатов встречалась в Киеве с вашим министром обороны, и он нас заверил, что у вас уже есть противотанковое оружие в достаточном количестве, чтобы поразить каждый российский танк", - сказал евродепутат.

"И если российское вторжение начнется, то поверьте, достаточно будет уничтожить 300 российских танков – и вторжение завершится, они повернут назад", - считает Сикорский.

Как сообщалось, в четверг в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.