Міністерка економіки Іспанії відмовилась від участі у заходах з недостатньою кількістю жінок

Міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіньйо у четвер заявила, що більше не буде відвідувати заходи, якщо жінки не будуть достатньо представлені серед спікерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Кальвіньйо, яка також є віце-прем'єр-міністром в уряді, очолюваному соціалістами, в якому вперше в історії Іспанії кількість жінок перевищує кількість чоловіків, сказала, що прогрес у гендерному розмаїтті в Іспанії ризикує зробити крок назад.

"Я не збираюся робити ще один знімок, де я єдина жінка. Я просто не буду цього робити. Я не збираюся брати участь у дебатах, де я єдина жінка", - сказала вона.

"Є багато подій, де я єдина жінка, тому що я міністр. Ми більше не можемо вважати нормальним те, що майже 50% нашого населення не представлені" - наголосила вона.

Права жінок в Іспанії були висунуті на передній політичний план.

Незважаючи на те, що жінки отримують більше університетських дипломів, ніж чоловіки, мало хто досягає вищих рівнів фінансової індустрії та бізнес-сектора в цілому.

Іспанія посідає 14 місце у глобальному звіті про гендерні питання, який щороку публікується в Давосі.

Чотири роки тому набула популярності місцева ініціатива під назвою "Не без жінок", і багато економістів та експертів взяли на себе зобов’язання не брати участь у заходах, де учасники – самі чоловіки, але вона втратила оберти у розпал пандемії.

Нещодавно фотографія з заходу з усіма учасниками дискусії-чоловіками, включаючи міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса та главу центрального банку Пабло Ернандеса де Коса, була широко розкритикована в соціальних мережах і підняла питання про те, чи повинні міністри відвідувати подібні заходи.