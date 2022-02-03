Министр экономики Испании отказалась от участия в дискуссиях с недостаточным числом женщин

Министр экономики Испании Надя Кальвиньо в четверг заявила, что больше не будет посещать мероприятия, если женщины не будут достаточно представлены среди спикеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Кальвиньо, также являющаяся вице-премьер-министром в правительстве, возглавляемом социалистами, в котором впервые в истории Испании количество женщин превышает количество мужчин, сказала, что прогресс в гендерном разнообразии в Испании рискует сделать шаг назад.

"Я не собираюсь делать еще один снимок, где я единственная женщина. Я просто не буду этого делать. Я не собираюсь участвовать в дебатах, где я единственная женщина", – сказала она.

"Есть много событий, где я единственная женщина, потому что я министр. Мы больше не можем считать нормальным, что почти 50% нашего населения не представлены" - подчеркнула она.

Права женщин в Испании были выдвинуты на передний политический план.

Несмотря на то, что женщины получают больше университетских дипломов, чем мужчины, мало кто добивается высших уровней финансовой индустрии и бизнес-сектора в целом.

Испания занимает 14-е место в глобальном отчете о гендерных вопросах, который ежегодно публикуется в Давосе.

Четыре года назад приобрела популярность местная инициатива под названием "Не без женщин", и многие экономисты и эксперты приняли на себя обязательство не участвовать в мероприятиях, где участники – сами мужчины, но она потеряла обороты в разгар пандемии.

Недавно фотография с мероприятия со всеми участниками дискуссии-мужчинами, включая министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса и главу центрального банка Пабло Эрнандеса де Коса, была широко раскритикована в социальных сетях и подняла вопрос о том, должны ли министры посещать подобные мероприятия.