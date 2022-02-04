Лише двоє лідерів ЄС їдуть на відкриття зимової Олімпіади у Пекіні 

Польща та Люксембург - єдині країни ЄС, топ-представники яких очікуються на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі EuObserver.

У посольстві Китаю в ЄС підтвердили, що єдині топ-представники з Євросоюзу, які мають бути на відкритті Зимових олімпійських ігор - президент Польщі Анджей Дуда та Великий герцог Люксембургу Анрі.

В канцелярії обох лідерів не надали коментаря на запитання, з яких міркувань вони їдуть на подію.

У той самий час публічно про бойкот ігор на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї заявили лише декілька країн Євросоюзу - Данія, Нідерланди, Чехія, Литва та Естонія, на додачу до Британії, США, Канади, Австралії та Японії.

Декілька країн, як Австрія, Латвія і Швеція, пояснили своє рішення не їхати пандемією коронавірусу, а інші не стали публічно про щось оголошувати. Минулого місяця на Раді міністрів закордонних справ ЄС з цього питання не вдалося досягти одностайної позиції всього блоку.

Ігри 2022 року у Китаї стануть разюче відмінними від літніх ігор 2008 року, коли у Пекін поїхали вісім європейських лідерів і тодішній президент США. Для порівняння видання нагадує, що на відкритті Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї у 2018 році були 13 лідерів ЄС.

"Участь такої кількості країн ЄС у дипломатичному бойкоті демонструє, як серйозно змінилося сприйняття Китаю після нападок на Литву за співпрацю з Тайванем, та надмірної реакції Пекіна у вигляді санкцій проти інституцій ЄС у відповідь на порівняно м’які заходи Євросоюзу проти чотирьох китайських посадовців, яких пов’язують з репресіями проти уйгурської меншини", - вважає Джеймі Шей, експерт аналітичного центру Chatham House.

На думку експерта Рафаело Пантуччі зі Школи міжнародних відносин у Сінгапурі, така ситуація демонструє, що Китай втрачає позиції у Європі.

Британський експерт з міжнародних відносин Білл Еммот висловив думку, що дипломатичний бойкот Олімпіади у Пекіні є наслідками того, як Китай поводиться з уйгурами та населенням Тибету і як вчинив з Гонконгом, а також дипломатичного стилю Пекіна.

Тим часом речник посольства Китаю при ЄС у коментарі виданню сказав, що "Китай завжди розглядала зимову Олімпіаду як велике зібрання спортсменів-олімпійців і любителів спорту з усього світу, а не майданчик для політичної драми і маніпуляцій", та що у Пекіні "не чули про те, що ЄС бойкотує ігри".

Серед 25 країн, які будуть представлені на рівні топ-посадовців - Росія, Сербія, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія та Аргентина.

Паралельно з церемонією відкриття має відбутися саміт Владіміра Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

З Кремля надходили сигнали, що вони нібито планують видати спільну заяву на підтримку вимог Росії до Заходу щодо так званих "гарантій безпеки". Також планується підписання близько 15 торговельних угод, де може йтися у тому числі про новий газопровід.

Видання нагадує, що Китай цього разу підтримував Росію на засіданні Радбезу ООН щодо України більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли Путін почав агресію проти України.

Аналітики, з якими спілкувались журналісти, вважають, що все більш дружні зв’язки Китаю і Росії зараз становлять загрозу для інтересів Заходу.